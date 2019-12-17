17 декабря. Mossovetinfo.ru – Здание Верховного суда на Поварской улице в Москве начали эвакуировать после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс».



Сообщается, что движение возле здания перекрыто, на месте работают сотрудники полиции.



Волна ложных сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Ежедневно поступают сообщения о бомбах, заложенных в зданиях районных судов. Также анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в школы, торговые центры и другие учреждения.