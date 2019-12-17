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Происшествия     17.12.2019 14:51

Здание Верховного суда в Москве эвакуируют после сообщения о заложенной бомбе

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Теги:  Верховный суд  эвакуация  угроза взрыва 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Здание Верховного суда на Поварской улице в Москве начали эвакуировать после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что движение возле здания перекрыто, на месте работают сотрудники полиции.

Волна ложных сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Ежедневно поступают сообщения о бомбах, заложенных в зданиях районных судов. Также анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в школы, торговые центры и другие учреждения.


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Теги: 
Верховный суд  эвакуация  угроза взрыва 

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