17 декабря. Mossovetinfo.ru – Здание Верховного суда на Поварской улице в Москве начали эвакуировать после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что движение возле здания перекрыто, на месте работают сотрудники полиции.
Волна ложных сообщений о минировании зданий началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября. Ежедневно поступают сообщения о бомбах, заложенных в зданиях районных судов. Также анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступают в школы, торговые центры и другие учреждения.
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