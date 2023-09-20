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Происшествия     24.09.2023 08:35

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 6 километрах от Тбилиси

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Теги:  Грузия  землетрясение 

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в Грузии.

Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск), эпицентр землетрясения располагался около города Мцхета, расположенного в шести километрах от Тбилиси и в двух километрах от села Норио. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

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Карта места

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Теги: 
Грузия  землетрясение 

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