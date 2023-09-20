Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 6 километрах от Тбилиси

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи в Грузии.



Подземные толчки зафиксированы в 08:00 по местному времени (07:00 мск), эпицентр землетрясения располагался около города Мцхета, расположенного в шести километрах от Тбилиси и в двух километрах от села Норио. Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.