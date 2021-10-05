Женщина и ее малолетняя дочь погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы

5 октября. Mossovetinfo.ru – Женщина и ее малолетняя дочь погибли в результате пожара в жилом доме в Сумском проезде, сообщается на официальном сайте МЧС Москвы.



Сообщение о пожаре поступило в 23:57 4 октября. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. В ходе проведения оперативно-спасательных работ было спасено 30 человек.



Несмотря на принятые меры женщина и ее дочь погибли, еще 7 человек пострадали. Пожилая женщина и девочка 2017 года рождения были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.



Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в течение часа он был ликвидирован.



По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Расследование дела взяла под контроль московская прокуратура.