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Происшествия
14.02.2025, 11:13
Женщина упала в шахту лифта на востоке Москвы
14 февраля— Mossovetinfo.ru — Лифт с женщиной упал с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на восток...
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Происшествия
05.02.2025, 20:01
Пожар в подмосковных Люберцах уничтожил более 30 машин
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в селе Верхнее Мячково в подмоско...
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Происшествия
04.02.2025, 12:58
Оперативники Алтуфьевского района изъяли из незаконного оборота почти два килограмма мефедрона
4 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы зад...