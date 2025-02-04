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Происшествия     14.02.2025 11:13

Женщина упала в шахту лифта на востоке Москвы

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Теги:  Москва  лифт  женщина  падение 

14 февраля— Mossovetinfo.ru — Лифт с женщиной упал с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы, пострадавшая находится в сознании, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Произошло падение лифта в шахту с высоты пяти метров по адресу: улица Электрозаводская, дом 21", - сказал собеседник агентства.

По его словам, находившаяся в лифте женщина пострадала, "она в сознании, принимаются меры по ее эвакуации".

8 февраля в пятиэтажном на Электрозаводе, Электрозаводская, дом 21, в Москве произошел сильный пожар. Внутри оказались заблокированы люди. Госпитализированы пять человек. Эпицентр возгорания был на втором этаже, но очень быстро распространился по зданию. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В столице в ходе реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2011 года заменено около 48 тыс. лифтов, сообщил накануне, 13 февраля, журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Теги: 
Москва  лифт  женщина  падение 

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