3 апреля. Mossovetinfo.ru – Женщина была зарезана во дворе дом на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.
Тело 57-летней женщины было обнаружено ночью 2 апреля возле подъезда. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются все обстоятельства преступления и личность преступника.
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