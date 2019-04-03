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Происшествия     03.04.2019 10:19

Женщину зарезали во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве

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Теги:  убийство  СК РФ  уголовное дело 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Женщина была зарезана во дворе дом на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

Тело 57-летней женщины было обнаружено ночью 2 апреля возле подъезда. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются все обстоятельства преступления и личность преступника.


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Теги: 
убийство  СК РФ  уголовное дело 

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