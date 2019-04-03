3 апреля. Mossovetinfo.ru – Женщина была зарезана во дворе дом на Кутузовском проспекте в Москве, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



Тело 57-летней женщины было обнаружено ночью 2 апреля возле подъезда. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», устанавливаются все обстоятельства преступления и личность преступника.