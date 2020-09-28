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Происшествия     28.09.2020 12:16

Жилой дом эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения снарядов времен ВОВ

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Теги:  угроза взрыва  эвакуация  снаряды 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Жилой дом эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения предметов, похожих на снаряды, времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пять предметов, похожих на снаряды, были обнаружены при проведении земляных работ в 1 метре от дома №6 по Головинскому шоссе в Войковском районе столицы. Из дома было эвакуировано 15 человек.

В настоящее время место находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.


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Карта места

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Теги: 
угроза взрыва  эвакуация  снаряды 

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