28 сентября. Mossovetinfo.ru - Жилой дом эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения предметов, похожих на снаряды, времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



Пять предметов, похожих на снаряды, были обнаружены при проведении земляных работ в 1 метре от дома №6 по Головинскому шоссе в Войковском районе столицы. Из дома было эвакуировано 15 человек.



В настоящее время место находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.