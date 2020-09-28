28 сентября. Mossovetinfo.ru - Жилой дом эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения предметов, похожих на снаряды, времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пять предметов, похожих на снаряды, были обнаружены при проведении земляных работ в 1 метре от дома №6 по Головинскому шоссе в Войковском районе столицы. Из дома было эвакуировано 15 человек.
В настоящее время место находки оцеплено, ожидается прибытие саперов.
13:44 Другое Назван состав сборной России на товарищеский матч с командой Швеции
13:31 Общество Гидрометцентр предсказал температурные аномалии предстоящей зимой
12:40 В России Новое плато по заболеваемости коронавирусом ожидается в октябре - Роспотребнадзор
12:29 Город (Москва и область) Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти врача после прививки от коронавируса
12:16 Происшествия Жилой дом эвакуировали на севере Москвы из-за обнаружения снарядов времен ВОВ
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
09:23 В мире Армии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта