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Происшествия     19.01.2021 13:11

Житель Москвы получил два года колонии за финансирование терроризма

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Теги:  суд  терроризм  финансирование терроризма  приговор 

19 января. Mossovetinfo.ru – Житель Москвы Айнадин Ярыков признан судом виновным в финансировании терроризма и приговорен к двум годам колонии общего режима, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Следствие и суд установили, что Ярыков был осведомлен о том, что житель республики Дагестан принимал участие деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Террористическую деятельность житель Дагестана осуществлял на территории Сирийской Арабской Республики, о чем Ярыков также был осведомлен.

Несмотря на это, по просьбе данного жителя Дагестана Ярыков осуществил денежные переводы на указанные номера банковских карт. По мнению суда, Ярыков имел умысел на поддержку террористической организации путем ее финансирования.

Помимо 2 лет колонии Ярыков также приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. В отношении указанного жителя Дагестана возбуждены уголовные дела по статьям «участие в террористической организации», а также «финансирование терроризма».

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Теги: 
суд  терроризм  финансирование терроризма  приговор 

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