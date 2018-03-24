20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов - The Times

24 марта. Mossovetinfo.ru - 20 европейских стран в рамках согласованной кампании готовятся выслать российских дипломатов дипломатов в качестве ответа на химатаку в Солсбери - в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В согласованной кампании могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ещё около десятка других стран. Об этом пишет The Times.



22 марта в Брюсселе прошёл саммит, на котором лидеры ЕС согласовали заявление по ситуации с отравлением в Солсбери. За отравлением Сергея Скрипаля по мнению Запада стоит Москва.



США также решают вопрос высылки российских дипломатов. Совет нацбезопасности рекомендовал президенту Трампу выслать из страны российских дипломатов.