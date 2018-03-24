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08:46 Город (Москва и область) По 30 марта включительно закрыты 3 станции Таганско-Краснопресненской линии
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08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%
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