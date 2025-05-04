28 документов подписано и принято по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина 8 мая - список

9 мая — Mossovetinfo.ru — Пресс-служба Кремля опубликовала список 28 документов, подписанных и принятых 8 мая по итогам переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина:



1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций



2. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности



3. Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях поддержания авторитета международного права



4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций и письма, составляющие понимание между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики по вопросу применения мер, введение которых регулируется нормами Всемирной торговой организации об исключениях по национальной безопасности, общих исключениях, а также о пруденциальных мерах



5. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о создании Двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности



6. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о соблюдении инспекционных и карантинных требований к ржаной муке, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику



7. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о соблюдении инспекционных и карантинных требований при экспорте манной крупы из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику



8. Протокол о внесении изменений в Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 24 мая 2023 года



9. Меморандум между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Государственным управлением данных Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики



10. Меморандум между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере создания и развития научных установок класса «мегасайенс»



11. План действий в области совместного кинопроизводства между Министерством культуры Российской Федерации и Государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии до 2030 года



12. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями



13. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для Международной научной лунной станции



14. Соглашение о сотрудничестве между Московским государственным институтом международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Акционерным обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и Университетом Цинхуа (Китайская Народная Республика)



15. Меморандум о взаимопонимании в совместном сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация) и газетой «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Республика)



16. Меморандум о сотрудничестве между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и Медиакорпорацией Китая



17. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом и Государственным управлением иностранных специалистов Китайской Народной Республики



18. Договор о научном сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Пекинским университетом



19. Договор о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (Российская Федерация) и Пекинским университетом (Китайская Народная Республика) о создании Платформы исследований БРИКС



20. Договор о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Университетом Цинхуа



21. Меморандум о взаимопонимании между Российским химико-технологическим университетом имени Д.И.Менделеева и Университетом Цинхуа (Китайская Народная Республика)



22. Меморандум об углублении сотрудничества между Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и Медиакорпорацией Китая



23. Меморандум между Международным информационным агентством «Россия сегодня» и Информационным агентством «Синьхуа» (Китайская Народная Республика) о проведении Экспертного форума стран ШОС



24. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телеканалом «Russia Today» и Медиакорпорацией Китая



25. Меморандум о стратегическом сотрудничестве между Телеканалом «Russia Today» и Информационным агентством «Синьхуа» (Китайская Народная Республика)



26. Меморандум о сотрудничестве между Национальной медиагруппой и Медиакорпорацией Китая



27. Меморандум о взаимодействии в области новостей между Акционерным обществом «Газпром-медиа холдинг» и Информационным агентством «Синьхуа» (Китайская Народная Республика)



28. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Общероссийским общественным движением детей и молодежи «Движение первых» и Всекитайской федерацией молодежи (2025–2026 гг.)



Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.



Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.



По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединённых Наций. Кроме того, в ходе переговоров подписан пакет двусторонних межправительственных и межведомственных документов.



Президент России и Председатель КНР также сделали заявления для прессы.

