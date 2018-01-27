28 января объявлен в Афганистане днём национального траура в связи со взрывом в Кабуле

28 января. Mossovetinfo.ru – Правительство Афганистана объявило 28 января днём национального траура в связи с жертвами мощного взрыва прогремевшего в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.



В результате взрыва погибли по меньшей мере 95 человек и около двухсот ранено.



Также понедельник 29 января, объявлен выходным днём для жителей Кабула, сообщает телеканал 1TV.