Другие материалы
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В мире
28.01.2018, 11:40
28 января объявлен в Афганистане днём национального траура в связи со взрывом в Кабуле
28 января. Mossovetinfo.ru – Правительство Афганистана объявило 28 января днём национального траура в связи с жертвами мощного взрыва прогремевшего в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганис...
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В мире
27.01.2018, 22:59
Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
27 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии. Об этом сообщается на сайте Кремля. Президент России подчеркнул,...
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В мире
27.01.2018, 09:54
США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний
27 января. Mossovetinfo.ru – США в очередной раз расширили санкции, введенные против России в марте 2014 года из-за событий на Украине. Документ, который включает 21 человека и 21 компанию, опубли...