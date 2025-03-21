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В мире     01.04.2025 09:21

2 апреля Трамп представит свой тарифный план, учитывающий страновые тарифы

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Теги:  Трамп  США  тарифы  пошлины  казна  долг  налоги 

1 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп 2 апреля объявит о плане взаимных тарифов в Розовом саду Белого дома, в котором будут учитываться «страновые» тарифы.
Подробности о тарифах, в том числе о ставках и целевых странах, не разглашаются, но Трамп намекнул, что среди пострадавших могут оказаться ЕС, Япония, Индия и Канада. Также ранее Трамп пообещал, что новые пошлины, о которых объявят 2 апреля, затронут «все страны».

Bloomberg отмечает, что Трамп объявил 2 апреля датой введения масштабных пошлин, которые являются центральным элементом его плана по восстановлению баланса в мировой торговле, стимулированию производства в США и пополнению государственной казны за счёт таможенных сборов для финансирования внутренних приоритетов, включая значительное снижение налогов.
План направлен на противодействие «недобросовестной торговой практике», которая десятилетиями вредила США. Трамп обещает «взаимность» и «исторические перемены» на благо американского народа.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в понедельник, что в заявлении будут упомянуты тарифы, «привязанные к странам». Она сказала, что президент также «намерен ввести» отраслевые пошлины, но они не будут в центре внимания на мероприятии 2 апреля, и Трамп сам решит, когда их вводить. По словам Ливитт, на мероприятии будут присутствовать члены кабинета Трампа.

«Президент объявит о тарифном плане, который положит конец несправедливой торговой практике, десятилетиями грабившей нашу страну, — сказал Ливитт журналистам в Белом доме. — Пришло время для взаимности, и пришло время для президента совершить исторические изменения и сделать то, что правильно для американского народа», - цитирует пресс-секретаря Трампа Bloomberg.
Министр финансов Скотт Бессинт заявил в интервью Fox News в понедельник, что объявление о тарифах будет сделано в 15:00 по вашингтонскому времени.

Ливитт отказался предоставить подробности.

В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что планирует ввести взаимные пошлины со «всеми странами», опровергнув предположения, что он может ограничить первоначальный масштаб своего заявления от 2 апреля. Но когда в понедельник его спросили, планирует ли он ввести универсальный тариф или пошлины для отдельных стран, Трамп уклонился от ответа.

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Теги: 
Трамп  США  тарифы  пошлины  казна  долг  налоги 

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