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В мире     30.06.2022 12:15

30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

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Теги:  спецоперация  специальная военная операция  Минобороны  Змеиный 

30 июня. Mossovetinfo.ru - Вооруженные Силы Российской Федерации 30 июня в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ на брифинге в 11:30.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - отмечается в сообщении.

Также сообщено, что «данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».

Вечером 29 июня, в завершение рабочего визита в Туркменистан, Владимир Путин ответил на ряд вопросов представителей СМИ, в том числе на вопрос о цели спецоперации. Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации.

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Теги: 
спецоперация  специальная военная операция  Минобороны  Змеиный 

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