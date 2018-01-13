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В мире     13.01.2018 08:24

3 человека погибли, 45 ранено в ДТП в Праге с пассажирским автобусом

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Теги:  Прага  ДТП 

13 января, Mossovetinfo.ru -В результате аварии с участием пассажирского автобуса на окраине Праги, погибли три человека, 45 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, - сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию для журналистов, предоставленную представителем службы пожарной охраны.

Несколько пассажиров были зажаты внутри автобуса. Двое детей, которые получили серьезные травмы головы - были введены в состояние искусственной комы.

Проводится расследование. По предварительной информации, пригородный автобус столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и врезался в дерево.

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Карта места

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Теги: 
Прага  ДТП 

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