3 человека погибли, 45 ранено в ДТП в Праге с пассажирским автобусом

13 января, Mossovetinfo.ru -В результате аварии с участием пассажирского автобуса на окраине Праги, погибли три человека, 45 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, - сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию для журналистов, предоставленную представителем службы пожарной охраны.



Несколько пассажиров были зажаты внутри автобуса. Двое детей, которые получили серьезные травмы головы - были введены в состояние искусственной комы.



Проводится расследование. По предварительной информации, пригородный автобус столкнулся с легковым автомобилем, съехал в кювет и врезался в дерево.