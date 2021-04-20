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В мире     20.04.2021 10:45

Американский посол покинет Россию, но позднее вернется в Москву.

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Теги:  Россия  США  посол 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Посол США в России Джон Салливан до конца недели улетит в Вашингтон, но позднее вернется в Москву, сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Посол вернется в США чтобы встретиться с представителями новой американской администрации, с которыми он еще не консультировался.

На фоне обострения российско-американских отношений 16 апреля российский МИД рекомендовал Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».

Российско-американские отношения обострились в марте, после того как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Новый виток конфронтации начался 15 апреля, когда США ввели новый пакет антироссийских санкций.

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Теги: 
Россия  США  посол 

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