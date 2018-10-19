19 октября. Mossovetinfo.ru – Компания Apple объявила о том, что 30 октября в Нью-Йорке проведет презентацию новых гаджетов.



Какие именно гаджеты будут представлены на презентации не сообщается, однако по данным американского канала CNBC, на презентации будут представлены обновленный 11-дюймовый iPad Pro и новый MacBook Air с 13-дюймовый экраном.



Презентация пройдет в 10:00 по местному времени (в 17:00 по Москве).