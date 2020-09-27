27 сентября. Mossovetinfo.ru – Азербайджан начал интенсивный артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и столицы Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии. К настоящему моменту известно о потере не менее двух вертолетов, трех танков и трех беспилотников.



Минобороны Азербайджана сообщило, что войска приступили к контрнаступательной операции по всему фронту. В заявлении отмечается, что 12 единиц зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений ПВО Армении был уничтожено на различных направлениях. Также сообщается, что был сбит вертолет ВВС Азербайджана, члены экипажа живы.



Минобороны Армении при этом сообщило о двух сбитых азербайджанских вертолетах. В связи с начавшимися боевыми действиями министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян связался с сопредседателями Минской группы ОБСЕВ, сообщает пресс-служба ведомства.