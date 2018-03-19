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В мире     19.03.2018 16:01

Астрономическая весна наступит 20 марта в 19:15

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Теги:  планетарий 

19 марта. Mossovetinfo.ru - Астрономическая весна наступит в северном полушарии Земли 20 марта в 19:15. Об этом сообщается на сайте московского планетарий.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное», - говорится в сообщении.

20 марта – день весеннего равноденствия. В этот день на всем земном шаре и ночь длятся по 12 часов.


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Теги: 
планетарий 

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