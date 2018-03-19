19 марта. Mossovetinfo.ru - Астрономическая весна наступит в северном полушарии Земли 20 марта в 19:15. Об этом сообщается на сайте московского планетарий.



«Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное», - говорится в сообщении.



20 марта – день весеннего равноденствия. В этот день на всем земном шаре и ночь длятся по 12 часов.