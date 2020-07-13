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В мире     13.07.2020 17:04

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа планирует возобновить полеты в Россию

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Теги:  авиасообщение  Турция 

13 июля. Mossovetinfo.ru – Авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа возобновит авиаперелеты в Россию, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Из данных на сайте следует, что с 1 августа турецкая авиакомпания планирует осуществлять рейсы в шесть российских городов.

Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами. 9 июля Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение.


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Теги: 
авиасообщение  Турция 

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