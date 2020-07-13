13 июля. Mossovetinfo.ru – Авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа возобновит авиаперелеты в Россию, сообщается на официальном сайте авиакомпании.



Из данных на сайте следует, что с 1 августа турецкая авиакомпания планирует осуществлять рейсы в шесть российских городов.



Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами. 9 июля Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение.