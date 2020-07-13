13 июля. Mossovetinfo.ru – Авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа возобновит авиаперелеты в Россию, сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Из данных на сайте следует, что с 1 августа турецкая авиакомпания планирует осуществлять рейсы в шесть российских городов.
Из-за пандемии коронавируса Россия с начала апреля полностью приостановила авиасообщение с другими странами. 9 июля Роспотребнадзор предложил список стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение.
17:04 В мире Авиакомпания Turkish Airlines с 1 августа планирует возобновить полеты в Россию
15:57 В России ЦБ не рассматривает возможность деноминации рубля - Набиуллина
15:46 Общество Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене
15:21 Другое В России произошел сбой в работе сервисов Google
14:31 Общество Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 14 июля
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено
09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома
08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах
18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля
17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду