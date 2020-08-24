24 августа. Mossovetinfo.ru – Австрия впервые в истории высылает российского дипломата, сообщает австрийское издание Krone.



Сообщается, что российский дипломат в течение многих лет занимался экономическим шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний. Информацию ему передавал гражданин Австрии.



Российский дипломат объявлен персоной нон грата и должен до 1 сентября покинуть Австрию.

