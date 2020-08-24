 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В мире     24.08.2020 10:54

Австрия высылает российского дипломата в связи с делом о шпионаже

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Австрия  дипломаты  высылка 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Австрия впервые в истории высылает российского дипломата, сообщает австрийское издание Krone.

Сообщается, что российский дипломат в течение многих лет занимался экономическим шпионажем в одной из высокотехнологичных компаний. Информацию ему передавал гражданин Австрии.

Российский дипломат объявлен персоной нон грата и должен до 1 сентября покинуть Австрию.






x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Австрия  дипломаты  высылка 

Возврат к списку

Лента новостей

11:27 Город (Москва и область) Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов водителям за ошибки в пропусках

10:54 В мире Австрия высылает российского дипломата в связи с делом о шпионаже

10:33 Общество Суд по делу Ефремова отложили до 31 августа

10:24 Происшествия ЦБ РФ выявил способ хищения денег с банковских счетов через Систему быстрых платежей

10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов

Актуальные материалы

10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов

08:58 В России Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами

08:37 В России В России вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru