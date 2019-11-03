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В мире     03.11.2019 17:46

Автобус перевернулся во Франции, в нем были россияне - СМИ

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Теги:  ДТП  туристы 

3 ноября. Mossovetinfo.ru - Автобус компании Flixbus перевернулся во Франции - на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Об этом сообщает издание Courrier Picard.

Автобус компании Flixbus следовал из Парижа в Лондон. Пострадали более 30 человек, 29 из них получили легкие травмы, четыре находятся в тяжелом состоянии.

Издание отмечает, что в автобусе находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии,


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Карта места

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Теги: 
ДТП  туристы 

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