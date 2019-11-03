3 ноября. Mossovetinfo.ru - Автобус компании Flixbus перевернулся во Франции - на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон. Об этом сообщает издание Courrier Picard.
Автобус компании Flixbus следовал из Парижа в Лондон. Пострадали более 30 человек, 29 из них получили легкие травмы, четыре находятся в тяжелом состоянии.
Издание отмечает, что в автобусе находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии,
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