21 августа. Mossovetinfo.ru – Бывший вице-президент США Джо Байден дал официальное согласие стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии сообщает Bloomberg.
Согласие Байден дал в ходе проходящего в видеоформате съезда партии.
В ходе выступления Байден пообещал в случае своей победы одинаково служить как свом сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает, а также раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Байден был утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии на общенациональном съезде в Милуоки 19 августа. Кандидатом в вице-президенты была утверждена сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
Ранее Байден уже дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента США. В 1988 году он снялся даже до стадии предварительных выборов, в 2008 году – после праймериз, на которых в штате Айова показал пятый результат.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
09:05 В мире Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США от демократов
08:25 Город (Москва и область) Бонусами карты «Тройка» теперь можно оплатить сотовую связь
08:13 Общество Врачи сочли состояние Навального нетранспортабельным
19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год
19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год
19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год
19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году