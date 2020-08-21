21 августа. Mossovetinfo.ru – Бывший вице-президент США Джо Байден дал официальное согласие стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии сообщает Bloomberg.



Согласие Байден дал в ходе проходящего в видеоформате съезда партии.



В ходе выступления Байден пообещал в случае своей победы одинаково служить как свом сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает, а также раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа.



Байден был утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии на общенациональном съезде в Милуоки 19 августа. Кандидатом в вице-президенты была утверждена сенатор от Калифорнии Камала Харрис.



Ранее Байден уже дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента США. В 1988 году он снялся даже до стадии предварительных выборов, в 2008 году – после праймериз, на которых в штате Айова показал пятый результат.



Выборы президента США пройдут 3 ноября.