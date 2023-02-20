Байден во время визита в Украину 20 февраля объявил о выделении дополнительной помощи в размере полумиллиарда долларов

20 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере полумиллиарда долларов во время неожиданного визита в Украину в понедельник, сообщает CNN.



Байден в совместном выступлении с президентом Украины Зеленским заявил, что пакет будет включать в себя больше военной техники, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше "джавелинов" и гаубиц, сообщает CNN. Также президент США сообщил в Киеве, что позже на этой неделе его правительство "объявит о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться или засыпать военную машину России".



Джо Байден изложил свое обоснование для посещения украинской столицы, поскольку война продолжается второй год. “Я подумал, что крайне важно, чтобы не было никаких сомнений, вообще никаких, в поддержке США Украины в войне”, - сказал президент США. “Украинский народ активизировался так, как мало кто когда-либо делал в прошлом".



В заявлении Белого дома в воскресенье говорилось, что Байден прибудет в Варшаву во вторник, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.