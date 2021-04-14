Байден заявил о необходимости завершить войну в Афганистане

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден заявил о необходимости завершить самую продолжительную войну Америки - в Афганистане, выдержки из предстоящей речи Байдена опубликовал Белый дом.



Президент США заявил, что нельзя дальше продлевать и расширять присутствие в Афганистане американских войск в надежде создать идеальные условия для их вывода.



«Я уже четвертый американский президент, при котором американские войска присутствуют в Афганистане. Два республиканца, два демократа. Я не буду передавать эту ответственность пятому» - приводит слова Байдена Белый дом.



В тоже время президент США отметил, что Америка продолжит оказывать помощь правительственным войскам Афганистана, продолжит помогать властям страны, а также поддержит переговоры афганских властей с талибами при посредничестве ООН.



Планировалось, что США выведет свои войска из Афганистана до 1 мая, однако позднее белый дом объявил, что начнет вывод войск до 1 мая, однако завершит его к 11 сентября.



Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России), заявили, что перенос даты вывода американский войск на осень может усугубить ситуацию в Афганистане.



В свою очередь, председатель афганского парламента Мир Рахман Рахмани, что из-за вывода американских войск Афганистан столкнется с угрозой гражданской войны.