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В мире     14.04.2021 17:59

Байден заявил о необходимости завершить войну в Афганистане

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Теги:  Джо Байден  Байден  США  Афганистан  вывод войск 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден заявил о необходимости завершить самую продолжительную войну Америки - в Афганистане, выдержки из предстоящей речи Байдена опубликовал Белый дом.

Президент США заявил, что нельзя дальше продлевать и расширять присутствие в Афганистане американских войск в надежде создать идеальные условия для их вывода.

«Я уже четвертый американский президент, при котором американские войска присутствуют в Афганистане. Два республиканца, два демократа. Я не буду передавать эту ответственность пятому» - приводит слова Байдена Белый дом.

В тоже время президент США отметил, что Америка продолжит оказывать помощь правительственным войскам Афганистана, продолжит помогать властям страны, а также поддержит переговоры афганских властей с талибами при посредничестве ООН.

Планировалось, что США выведет свои войска из Афганистана до 1 мая, однако позднее белый дом объявил, что начнет вывод войск до 1 мая, однако завершит его к 11 сентября.

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России), заявили, что перенос даты вывода американский войск на осень может усугубить ситуацию в Афганистане.

В свою очередь, председатель афганского парламента Мир Рахман Рахмани, что из-за вывода американских войск Афганистан столкнется с угрозой гражданской войны.

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Теги: 
Джо Байден  Байден  США  Афганистан  вывод войск 

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