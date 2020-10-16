16 октября. Mossovetinfo.ru – Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена Белоруссией в межгосударственный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
Тихановская объявлена в розыск за призывы к свержению конституционного строя. По белорусским законам ей грозит до 5 лет колонии.
Ранее сообщалось, что Тихановская объявлена в розыск в России.13 октября Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с требованием уйти в отставку, отпустить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
Однако штаб Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.
Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.
Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста в Белоруссии продолжаются и в настоящее время. В основном они проходят в Минске в выходные дни.
По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, который поставил своей задачей транзит власти. Оппозиционеры требуют переговоров с властями и проведения новых выборов, а Тихановскую считают избранным лидером. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета по статье о призывах к захвату власти. В настоящее время шесть членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская первоначально выехала в Литву.
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