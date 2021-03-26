В мире 27.03.2021, 09:53 Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день

27 марта. Mossovetinfo.ru — Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, обходится в 400 миллионов долларов в час, сообщает BBC со ссылкой на данные экспертов компании L...

В мире 26.03.2021, 13:17 Названы новые условия для въезда россиян в Германию

26 марта. Mossovetinfo.ru — Стали известны новые условия для въезда россиян в Германию, сообщает НТВ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Для того, чтобы сесть на самолет в Герм...