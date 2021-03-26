Другие материалы
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В мире
27.03.2021, 09:53
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день
27 марта. Mossovetinfo.ru — Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, обходится в 400 миллионов долларов в час, сообщает BBC со ссылкой на данные экспертов компании L...
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В мире
26.03.2021, 15:29
В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 32 человека
26 марта. Mossovetinfo.ru — В Египте произошло столкновение двух поездов, в результате пострадали 32 человека, еще 66 человек ранено, сообщает телевидение страны. Столкновение произошло на север...
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В мире
26.03.2021, 13:17
Названы новые условия для въезда россиян в Германию
26 марта. Mossovetinfo.ru — Стали известны новые условия для въезда россиян в Германию, сообщает НТВ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Для того, чтобы сесть на самолет в Герм...