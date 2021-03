27 марта. Mossovetinfo.ru — Блокировка Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, обходится в 400 миллионов долларов в час, сообщает BBC со ссылкой на данные экспертов компании Lloyd's List.Ежедневно через Суэцкий канал с востока на запад проходит грузов на 5,1 миллиарда долларов, а с запада на восток - на 4,5 миллиарда долларов. Таким образом, из-за блокировки канала, ежедневно задерживается товаров на общую сумму в 9,6 миллиарда долларов.В настоящее время в районе Суэцкого канала задерживается уже около 200 судов.Суэцкий канал заблокирован с 24 марта, когда суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре канала и перекрыл движение судов в обе стороны. К настоящему моменту все попытки снять судно с мели успехом не увенчались. В результате произошел рост цен на морские перевозки по маршрутам, не связанным с Суэцким каналом.