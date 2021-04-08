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В мире     08.04.2021 10:48

Bloomberg сообщил о возможной высылке российских дипломатов из США

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Теги:  США  санкции  дипломаты  высылка 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Американская администрация может выдворить из США ряд российских дипломатов, также рассматривается вопрос о новых антироссийских санкциях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, в Белом доме завершили изучение вопроса о «вмешательстве» России в американские выборы и хакерских атаках в попытках получить разведданные, и теперь готовят ответные меры.

Выдворение дипломатов и новые санкции должны стать частью этих ответных мер. Санкции планируется ввести в отношении лиц, якобы близких к президенту России Владимиру путину, а также в отношении тех, кого США считают причастными к вмешательству в выборы.

Ранеепрезидент США Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в причастности к хакерским атакам и вмешательстве в американские выборы.

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Теги: 
США  санкции  дипломаты  высылка 

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