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В мире
01.03.2024, 09:54
Более 100 человек были убиты на севере Газы вокруг грузовиков с продовольственной помощью
1 марта — Mossovetinfo.ru — Более 100 человек были убиты на севере Газы, где израильские войска открыли огонь в четвер...
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В мире
25.02.2024, 11:03
Трамп разгромил на праймериз Хейли в ее «домашнем» штате
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Бывший президент США Дональд Трамп после подсчета 99% бюллетеней уверенно лидирует на ...
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В мире
24.02.2024, 11:43
Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве нового города на северном побережье Египта
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в пятницу соглашение о строите...