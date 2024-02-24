Более 100 человек были убиты на севере Газы вокруг грузовиков с продовольственной помощью

1 марта — Mossovetinfo.ru — Более 100 человек были убиты на севере Газы, где израильские войска открыли огонь в четверг, вызвав панику, поскольку голодные палестинские мирные жители собирались вокруг грузовиков с продовольственной помощью, сообщили палестинские официальные лица и очевидцы, - сообщает CNN



Несколько тысяч палестинцев ринулись к нескольким десяткам транспортных средств, как только те проехали КПП ЦАХАЛа. Опубликована видеозапись этого момента, сделанная камерами БПЛА.



Медицинские источники сообщили Синьхуа, что по меньшей мере 70 человек погибли, еще 250 пострадали в результате израильской бомбардировки, добавив, что погибшие и пострадавшие, в том числе большое количество серьезно раненых, были доставлены в больницу Аш-Шифа, в которой не хватает медицинского оборудования.



По словам очевидцев, израильская армия нанесла удар по скоплению жителей на улице Аль-Рашид к западу от города Газа, что привело к большому числу смертей и ранений



ХАМАС сообщает о 107 погибших и винит во всех смертях исключительно израильскую сторону, однако ЦАХАЛ заявляет, что от пуль израильских военнослужащих погибли не больше десяти палестинцев.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг осудил убийство более 100 палестинцев, ожидающих помощи на севере Газы. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он добавил, что ООН не присутствовала во время инцидента. По его словам,инцидент должен быть расследован, и будет время для привлечения к ответственности.