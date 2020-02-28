Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     28.02.2020 09:17

Более 36 тысяч человек в Китае вылечились от коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

28 февраля. Mossovefinfo.ru – С начала эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае, от заболевания уже вылечились 36 117 человек сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За прошедшие сутки в стране выявлено 327 новых случаев заболевания, 44 скончались.

Всего с начала эпидемии в материковом Китае было выявлено 78 824 заболевших, 2788 человек скончались.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

09:42 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 28 февраля

09:30 Общество Более 30% россиян точно намерены проголосовать по поправкам в Конституцию - ФОМ

09:17 В мире Более 36 тысяч человек в Китае вылечились от коронавируса

09:10 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют 29 февраля из-за шествия по Бульварному кольцу

09:01 В мире Турецких военных не должно было быть в районе удара армии Сирии - Минобороны РФ

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru