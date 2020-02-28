28 февраля. Mossovefinfo.ru – С начала эпидемии коронавируса 2019-nCoV в Китае, от заболевания уже вылечились 36 117 человек сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За прошедшие сутки в стране выявлено 327 новых случаев заболевания, 44 скончались.



Всего с начала эпидемии в материковом Китае было выявлено 78 824 заболевших, 2788 человек скончались.