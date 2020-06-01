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В мире     01.06.2020 11:52

Более 40 городов США установили комендантский час из-за беспорядков

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Теги:  США  протесты  погромы  Антифа  Трамп  Флойд  смерть  комендантский час 

1 июня. Mossovetinfo.ru - В последние шесть дней протесты охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннесоте при немотивированном жестоком н задержании. Протесты сопровождаются беспорядками, погромами, поджогами, грабежами, мородерством, сообщает CNN.

Протесты с беспорядками охватили более 40 городов США, где власти вынуждены установить комендантский час. Накануне, как сообщалось, из-за погромов и протестов в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский час – список

Во многих штатах для обеспечения порядка задействовали полную мощность национальной гвардии, что не наблюдалось за всю историю этих штатов. Поскольку вечерние протесты усилились, гвардия активизирована в большем объеме и в большем количестве штатов.

По состоянию на утро воскресенья, около 5000 членов Национальной гвардии были активированы в 15 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, и еще 2000 готовы активировать при необходимости.

В столице США Вашингтоне также активизирована общегосударственная национальная гвардия. По словам представителя Белого дома и источника из правоохранительных органов, протестующие собрались возле Белого дома в пятницу вечером в Вашингтоне. На некоторое время президента Дональда Трампа и охраняемых членов его семьи ненадолго отвезли в подземный бункер Белого дома - в EOC (Центр по чрезвычайным операциям, ниже восточного крыла).

В Филадельфии, штат Пенсильвания, полиция арестовала 43 человека по обвинению в грабежах.

Мэр Атлантик-Сити Марти Смолл-старший заявил в воскресенье, что он продлевает общегородской ночной комендантский час с 1 по 8 июня.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Антифа признают террористической организацией. 

Суд над офицером полиции, который обвинен в смерти Флойда при задержании должен начаться 8 июня. Семья Флойда требует привлечения к суду других полицейских, присутствовавших при задержании.

Вот в каких городах в настоящее время (в ночь на понедельник по времени в США) действует комендантский час (От Элиз Хэммонд и CNN):
Аризона : недельный комендантский час по всему штату
Калифорния: округ Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Западный Голливуд, Сан-Хосе
Колорадо: Денвер
округ Колумбия
Флорида: Майами, округ Ориндж, Джексонвилл, Орландо
Джорджия: Атланта
Иллинойс: Чикаго
Индиана: Индианаполис
Кентукки: Луисвилл
Мичиган: Детройт
Миннесота: Миннеаполис, Сент-Пол
Миссури: Канзас-Сити
Нью-Джерси: Атлантик-Сити
Нью-Йорк: Рочестер
Огайо: Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо
Орегон: Портленд, Юджин
Пенсильвания: Филадельфия, Питтсбург
Южная Каролина: Чарлстон, Колумбия, Миртл-Бич
Теннесси: Нэшвилл
Техас: Даллас, Сан-Антонио
Юта: Солт-Лейк-Сити
Вирджиния : Ричмонд
Вашингтон: Сиэтл
Висконсин: Милуоки, Мэдисон

Действуют и другие ограничительные режимы -  режим бедствия / чрезвычайной ситуации:
Город Чикаго закрыл центральный деловой район и район Луп, предоставляя доступ только сотрудникам, чьи предприятия находятся в бизнесе, и жителям, которые проживают в центральном деловом районе.
Основные шоссе в Миннесоте закрыты.

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Карта места

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Теги: 
США  протесты  погромы  Антифа  Трамп  Флойд  смерть  комендантский час 

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