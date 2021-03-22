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В мире     22.03.2021 16:56

Болгария вышлет двух российских дипломатов из-за «шпионского скандала»

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Теги:  Россия  Болгария  дипломаты  шпионаж  высылка 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Болгария вышлет из страны двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Болгарии начала досудебное производство в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

По версии болгарских прокуроров, к шпионскому скандалу были причастны двое российских дипломатов, которые занимались «нерегламентированной разведывательной деятельностью».

Российский МИД в ответ на обвинения в адрес российских дипломатов, назвал их очередной попыткой демонизировать Россию и «вбить клин в российско-болгарский диалог», а также выразил надежду что разбирательство по делу не будет носить политического оттенка.

В декабре 2020 года Болгария выслала военного атташе российского посольства обвинив его в шпионаже. В ответ Россия выслала одного из болгарских дипломатов.

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Теги: 
Россия  Болгария  дипломаты  шпионаж  высылка 

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