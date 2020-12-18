18 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Болгарии высылают российского дипломата по обвинению в шпионаже, сообщается на официальном сайте МИД Болгарии.



Дипломату дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. По данным болгарской прокуратуры, российский дипломат подозревается в сборе сведений о военнослужащих США, находившихся в Болгарии на учениях.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российской посольство в Болгарии, речь идет о военном атташе российского посольства. Высылку дипломата в посольстве назвали безосновательной. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право ответных действий.