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В мире     05.02.2018 18:46

Большая часть территории Донбасса может остаться без водоснабжения

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Теги:  Донецк  Луганск  водоснабжение  Украина  Минобороны 

5 февраля / Mossovetinfo.ru /-- Большая часть территории Донбасса может остаться без водоснабжения из-за повреждения трансформатора на насосной станции 1-го подъема Южно-Донбасского водовода. Об этом сегодня сообщило министерство обороны Украины.

«26 января 2018 в результате обстрела боевиками насосной станции 1-го подъема Юго-Донецкого водопровода было повреждено систему охлаждения одного из двух трансформаторов, предназначенных для электропитания станции. Это привело к критическому 50% снижение надежности объекта в целом. Как следствие, малейший сбой в работе системы электроснабжения может стать причиной полной остановки насосной станции», - сообщило Минобороны Украины.

Донецк и Луганск возложили всю полноту ответственности за обстрел станции и невозможность ее отремонтировать на украинскую армию.

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Карта места

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Теги: 
Донецк  Луганск  водоснабжение  Украина  Минобороны 

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