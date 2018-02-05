Большая часть территории Донбасса может остаться без водоснабжения

5 февраля / Mossovetinfo.ru /-- Большая часть территории Донбасса может остаться без водоснабжения из-за повреждения трансформатора на насосной станции 1-го подъема Южно-Донбасского водовода. Об этом сегодня сообщило министерство обороны Украины.



«26 января 2018 в результате обстрела боевиками насосной станции 1-го подъема Юго-Донецкого водопровода было повреждено систему охлаждения одного из двух трансформаторов, предназначенных для электропитания станции. Это привело к критическому 50% снижение надежности объекта в целом. Как следствие, малейший сбой в работе системы электроснабжения может стать причиной полной остановки насосной станции», - сообщило Минобороны Украины.



Донецк и Луганск возложили всю полноту ответственности за обстрел станции и невозможность ее отремонтировать на украинскую армию.