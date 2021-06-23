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В мире     23.06.2021 14:32

Британский эсминец попытался нарушить российскую границу в Черном море

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Теги:  Министерство обороны  Великобритания  Черноморский флот  нарушение границы 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Черноморский флот и российские пограничники остановили попытку британского эсминца Defender нарушить государственную границу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что в 11:52 британский эсминец пересек границу России и на 3 километра углубился в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. На предупреждение о применении оружия экипаж британского корабля не отреагировал.

Пограничный сторожевой корабль России в 12:06 и в 12:08 открыл предупредительную стрельбу. В 12:19 российский самолет Су-24М выполнил принудительное бомбометание, сбросив по курсу британского эсминца четыре авиабомбы.

В результате действий российских моряков и пограничников, в 12:33 Defender покинул территориальные воды России.

Сообщается, что в связи с нарушением британским военным кораблем государственной границы России, в Министерство обороны России был вызван военный атташе посольства Великобритании.

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Теги: 
Министерство обороны  Великобритания  Черноморский флот  нарушение границы 

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