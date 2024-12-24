Бывший президент США Дж. Картер скончался в возрасте 100 лет

30 декабря — Mossovetinfo.ru — Джимми Картер, занимавший пост 39-го президента США с 1977 по 1981 год, скончался в воскресенье в возрасте 100 лет. Центр Картера сообщил, что 39-й президент умер в Плейнсе, штат Джорджия, в окружении своей семьи.



По данным Центра Картера, у него остались четверо детей — Джек, Чип, Джефф и Эми, — 11 внуков и 14 правнуков. Картер находился в домашнем хосписе с февраля 2023 года после нескольких коротких госпитализаций.



Во время президентства Дж. Картера в декабре 1978 года Китай и США издали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. 1 января 1979 года между двумя странами были официально установлены дипотношения которых до этого не было несколько десятилетий.



Подписание Дж. Картером договоров «О Панамском канале» в 1977 году привело к восстановлению полной юрисдикции Панамы над зоной Панамского канала, начиная с 2000 года, и гарантировало ее нейтралитет.



Кроме того, Дж. Картер присутствовал при подписании Кэмп-Дэвидских соглашений в 1978 году, которые были заключены тогдашним президентом Египта Анваром Садатом и тогдашним премьер-министром Израиля Менахемом Бегином.



В ответ на вторжение Советского Союза в Афганистан в декабре 1979 года Картер ввёл торговое эмбарго и организовал бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.



Картер был удостоен Нобелевской премии мира 2002 года за «десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию».



В своём заявлении в воскресенье президент США Джо Байден назвал Картера «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом». Байден заявил, что распорядится о государственных похоронах Картера в Вашингтоне, и объявил 9 января национальным днём траура.