C 5 марта на Востоке Украины планируется объявить «весеннее» перемирие

1 марта, Mossovetinfo.ru - По итогам очередной встречи в Минске, полпред РФ Борис Грызлов сообщил, что Контактная группа по урегулированию на востоке Украины считает необходимым объявить с 5 марта «весеннее» перемирие в Донбассе.



«В течение Новогоднего или «рождественского» перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим Контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта «весеннее» перемирие», - сказал он по итогам заседания Контактной группы.