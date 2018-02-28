Другие материалы
-
В мире
01.03.2018, 08:44
C 5 марта на Востоке Украины планируется объявить «весеннее» перемирие
1 марта, Mossovetinfo.ru - По итогам очередной встречи в Минске, полпред РФ Борис Грызлов сообщил, что Контактная группа по урегулированию на востоке Украины считает необходимым объявить с 5 марта «ве...
-
В мире
01.03.2018, 07:54
Полиция Таиланда заявила, что Алекс Лесли и Настя Рыбка нанесли ущерб национальной репутации
1 марта, Mossovetinfo.ru – Задержанная в Таиланде за нелегальную работу группа «секс-инструкторов», своими действиями нанесла ущерб репутации королевства. Об этом в четверг заявил представитель н...
-
В мире
28.02.2018, 07:58
Сотрудники ФСБ приезжали в Аргентину три раза в ходе спецоперации по пресечению контрабанды кокаина
28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Подробности проведённой спецслужбами операции по пресечению поставок кокаина, обнаруженного в школе при посольстве России в 12 чемоданах, рассказала в ходе беседы с RT М...