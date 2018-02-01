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В мире     01.02.2018 13:13

CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

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Теги:  ОИ-2014  ОИ-2018  спорт  CAS 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, а также аннулировали их результаты на Играх в Сочи.

Ранее комиссия МОК признала 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговый правил. Те спортсмены, которые продолжают карьеру, не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Кроме того, их результаты на ОИ-2014 в Сочи были аннулированы.

В связи с этим Россия потеряла первое место в общекомандном зачете на Играх в Сочи. После получения решений 42 спортсмена подали апелляцию в CAS.

28 спортсменов полностью выиграли апелляцию. Частично удовлетворены апелляции 11 атлетов. По ним решения МОК остались в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпийских игр было заменено на отстранение от Игр в Пхенчхане.

При этом, Международный Олимпийский комитет уже заявил, что не намерен допускать выигравших апелляцию россиян до ОИ-2018.

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Теги: 
ОИ-2014  ОИ-2018  спорт  CAS 

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