2 марта — Mossovetinfo.ru — Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 30228. Об этом сообщило в пятницу в пресс-релизе подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения.
Как сообщается, за последние 24 часа израильская армия убила 193 палестинца и ранила еще 920. Всего с начала конфликта между Израилем и ХАМАС в прибрежном анклаве были ранены 71377 палестинцев.
В министерстве добавили, что некоторые жертвы остаются под завалами из-за интенсивных бомбардировок и нехватки бригад гражданской обороны и скорой помощи.
Также "ООН-женщины", организация Объединенных Наций, занимающаяся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, назвала войну в Газе "также войной с женщинами". В заявлении, сделанном в пятницу, организация подсчитала, что с момента нападения 7 октября в Газе было убито 9000 женщин.
Организация "ООН-женщины" сообщила, что в среднем в Газе ежедневно погибает 63 женщины, при этом ежедневно погибают примерно 37 матерей, "оставляя их семьи опустошенными, а их детей беззащитными".
По меньшей мере 115 человек были убиты и по меньшей мере 760 получили ранения после того, как израильские силы открыли огонь по палестинским мирным жителям, ожидавшим еды
в четверг, по словам доктора Ашрафа аль-Кидры, представителя министерства здравоохранения Палестины в Газе. Это одна из самых смертоносных трагедий в Газе с тех пор, как 7 октября началась война Израиля против ХАМАСА.
Доставка гуманитарной помощи с воздуха из США в Газу начнется "очень скоро", заявил в пятницу президент США Джо Байден. Его комментарии появились после того, как он объявил ранее в пятницу в Овальном кабинете, что США начнут сбрасывать продовольственную помощь населению Газы с воздуха. Байден также ранее заявил, что США будут “делать все возможное”, чтобы доставить дополнительные припасы в Газу.