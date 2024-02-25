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В мире     02.03.2024 05:22

Число погибших палестинцев в Газе возросло до 30228 — Минздрав

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Теги:  Газа  погибшие  Израиль  ЦАХАЛ  ХАМАС  продовольствие  США 

2 марта — Mossovetinfo.ru — Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 30228. Об этом сообщило в пятницу в пресс-релизе подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения.

Как сообщается, за последние 24 часа израильская армия убила 193 палестинца и ранила еще 920. Всего с начала конфликта между Израилем и ХАМАС в прибрежном анклаве были ранены 71377 палестинцев.

В министерстве добавили, что некоторые жертвы остаются под завалами из-за интенсивных бомбардировок и нехватки бригад гражданской обороны и скорой помощи.

Также "ООН-женщины", организация Объединенных Наций, занимающаяся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, назвала войну в Газе "также войной с женщинами". В заявлении, сделанном в пятницу, организация подсчитала, что с момента нападения 7 октября в Газе было убито 9000 женщин.

Организация "ООН-женщины" сообщила, что в среднем в Газе ежедневно погибает 63 женщины, при этом ежедневно погибают примерно 37 матерей, "оставляя их семьи опустошенными, а их детей беззащитными".

По меньшей мере 115 человек были убиты и по меньшей мере 760 получили ранения после того, как израильские силы открыли огонь по палестинским мирным жителям, ожидавшим еды в четверг, по словам доктора Ашрафа аль-Кидры, представителя министерства здравоохранения Палестины в Газе. Это одна из самых смертоносных трагедий в Газе с тех пор, как 7 октября началась война Израиля против ХАМАСА.

Доставка гуманитарной помощи с воздуха из США в Газу начнется "очень скоро", заявил в пятницу президент США Джо Байден. Его комментарии появились после того, как он объявил ранее в пятницу в Овальном кабинете, что США начнут сбрасывать продовольственную помощь населению Газы с воздуха. Байден также ранее заявил, что США будут “делать все возможное”, чтобы доставить дополнительные припасы в Газу.

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Теги: 
Газа  погибшие  Израиль  ЦАХАЛ  ХАМАС  продовольствие  США 

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