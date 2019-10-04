4 октября. Mossovetinfo.ru – Дания сняла все политические возражения против реализации проекта газопровода «Северный поток - 2», осталось урегулировать только административные вопросы, сообщают «Известия» со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.



Дания оставалась единственной страной, которая возражала против строительства газопровода по политическим мотивам. Ранее экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG (компания, занимающаяся строительством газопровода) Герхард Шредер заявил, что причиной этого является давление на Копенгаген со стороны США.



В результате была изменена заявка на маршрут прохождения газопровода: если ранее планировалось провести его через территориальные воды Дании, то новая заявка предусматривает прохождение «Северного потока – 2» через исключительную экономическую зону Дании. Это сильно ослабляет возможности Дании препятствовать строительству газопровода. В результате политические претензии к строительству были сняты.



Ранее глава Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что если Дания откажется выдать разрешение на строительство «Северного потока – 2», то газопровод будет проведен через нейтральные воды, но его строительство в любом случае будет завершено. Зубков также сообщил, что на завершение строительства газопровода «Северный поток - 2» нужно 4-5 недель.