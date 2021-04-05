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В мире     05.04.2021 17:33

Дипломаты опровергли информацию о задержании российских девушек в ОАЭ

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Теги:  Дубаи  ОАЭ  задержание  опровержение 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Среди девушек, задержанных в Дубаи за съемку в обнаженном виде на балконе гостиницы Dubai Marina, не было гражданок России, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство.

«Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», - приводит агентство слова представителя генконсульства.

Единственным россиянином, проходящим по этому делу, является организатор фотосессии.

Ранее сообщалось, что за участие в обнаженной фотосессии в Дубаи было задержано 40 человек, в том числе 8 россиянок.

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Теги: 
Дубаи  ОАЭ  задержание  опровержение 

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