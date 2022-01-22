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В мире     22.01.2022 11:14

Добыча природного газа в Китае выросла на 8,2 проц. в 2021 году - Синьхуа

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Теги:  Китай  экономика  природный газ 

22 января, Mossovetinfo.ru - Добыча природного газа в Китае увеличилась в 2021 году на 8,2 проц. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР, сообщает Синьхуа.

В декабре 2021 года добыча голубого топлива выросла на 2,3 проц. в годовом выражении.

В 2021 году в Китае добыча природного газа составила 205,3 млрд куб. м.

В тот же период, согласно данным, в стану было импортировано 121,36 млн тонн природного газа - с приростом на 19,9 проц.

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Теги: 
Китай  экономика  природный газ 

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