19 марта. Mossovetinfo.ru – Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины России Елены Батуриной получила кипрское гражданство. Об этом сообщает Life со ссылкой на британский реестр юридических лиц.



Елене Лужковой 25 лет. Как сообщил в феврале Юрий Лужков, она работает в Лондоне в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом.