19 марта. Mossovetinfo.ru – Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины России Елены Батуриной получила кипрское гражданство. Об этом сообщает Life со ссылкой на британский реестр юридических лиц.
Елене Лужковой 25 лет. Как сообщил в феврале Юрий Лужков, она работает в Лондоне в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом.
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