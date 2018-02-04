Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В мире     04.02.2018 18:37

Доля городского населения Китая по итогам 2017 года превысила 58 процентов – Синьхуа

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  урбанизация  эффективность  экономика  Собянин  агломерации 

4 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Доля городского населения увеличилась до 58,52 %, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Государственным статистическим управлением.
Численность постоянного населения городов и поселков городского типа в Китае на конец 2017 года составила 813,47 млн человек, что на 20,49 млн больше, чем годом ранее.

Растущая урбанизация становится «крупнейшим источником потребительского потенциала и движущей силы развития Китая» и способствует расширению внутреннего спроса, повышению эффективности производства, более оптимальному распределению ресурсов, замглавы Госстатуправления Китая Мао Юфэн.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин на V Общероссийском гражданском форуме в рамках дискуссии «Будущее экономики страны: роль агломераций» с главой совета Центра стратегических разработок, председателем Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным сказал, что идеальный размер агломерации в условиях России - от 1 млн жителей, потому что в таких городах уже сложилась качественная медицина, необходимые коммуникации и сконцентрировались ресурсы.

Тогда же Собянин предложил отказаться от попыток удержать неработающее население в малых городах России, по оценке Собянина – около 15 млн. человек, и приступить к стимулированию дальнейшей урбанизации и концентрации населения в крупных агломерациях страны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  урбанизация  эффективность  экономика  Собянин  агломерации 

Возврат к списку

Лента новостей

22:47 Город В Москве посещение школ 5 февраля из-за снегопада объявлено «свободным» - Собянин

18:37 В мире Доля городского населения Китая по итогам 2017 года превысила 58 процентов – Синьхуа

17:56 Город Без электричества в Московской области остаются более 40 тысяч человек - Минэнерго

17:05 Город Более двух тысяч деревьев уже повалено в Москве из-за снега и льда - Собянин

14:40 Город Штормовое предупреждение в Москве действует до конца текущих суток - МЧС

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru