Доля городского населения Китая по итогам 2017 года превысила 58 процентов – Синьхуа

4 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Доля городского населения увеличилась до 58,52 %, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Государственным статистическим управлением.

Численность постоянного населения городов и поселков городского типа в Китае на конец 2017 года составила 813,47 млн человек, что на 20,49 млн больше, чем годом ранее.



Растущая урбанизация становится «крупнейшим источником потребительского потенциала и движущей силы развития Китая» и способствует расширению внутреннего спроса, повышению эффективности производства, более оптимальному распределению ресурсов, замглавы Госстатуправления Китая Мао Юфэн.



Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин на V Общероссийском гражданском форуме в рамках дискуссии «Будущее экономики страны: роль агломераций» с главой совета Центра стратегических разработок, председателем Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным сказал, что идеальный размер агломерации в условиях России - от 1 млн жителей, потому что в таких городах уже сложилась качественная медицина, необходимые коммуникации и сконцентрировались ресурсы.



Тогда же Собянин предложил отказаться от попыток удержать неработающее население в малых городах России, по оценке Собянина – около 15 млн. человек, и приступить к стимулированию дальнейшей урбанизации и концентрации населения в крупных агломерациях страны.