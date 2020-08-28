28 августа. Mossovetinfo.ru – Действующий президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
Выступая на съезде республиканцев, Трамп заявил, что принимает номинацию на президентский пост.
Трамп пообещал, что в случае переизбрания он восстановит американскую экономику после коронавируса, достроит стену на границе с Мексикой, превратит США в «производственную сверхдержаву», а также наложит пошлины на компании, которые выводят из США рабочие места за рубеж.
В качестве вице-президента на выборы вместе с Трампом выдвигается Майк Пенс, который занимает эту должность и в настоящее время.
Ранее стало известно, что кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
11:52 Мнения Победить коронавирус удастся через полгода - Собянин
10:22 Общество Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились
10:17 В мире Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
09:44 Общество В первые недели сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода
09:30 В России Цены на мороженое могут вырасти в России в 2021 году
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году