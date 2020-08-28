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В мире     28.08.2020 10:17

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

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Теги:  Дональд Трамп  США  выборы  президентские выборы в США 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Действующий президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Выступая на съезде республиканцев, Трамп заявил, что принимает номинацию на президентский пост.

Трамп пообещал, что в случае переизбрания он восстановит американскую экономику после коронавируса, достроит стену на границе с Мексикой, превратит США в «производственную сверхдержаву», а также наложит пошлины на компании, которые выводят из США рабочие места за рубеж.

В качестве вице-президента на выборы вместе с Трампом выдвигается Майк Пенс, который занимает эту должность и в настоящее время.

Ранее стало известно, что кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.


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Теги: 
Дональд Трамп  США  выборы  президентские выборы в США 

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