28 августа. Mossovetinfo.ru – Действующий президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии.



Выступая на съезде республиканцев, Трамп заявил, что принимает номинацию на президентский пост.



Трамп пообещал, что в случае переизбрания он восстановит американскую экономику после коронавируса, достроит стену на границе с Мексикой, превратит США в «производственную сверхдержаву», а также наложит пошлины на компании, которые выводят из США рабочие места за рубеж.



В качестве вице-президента на выборы вместе с Трампом выдвигается Майк Пенс, который занимает эту должность и в настоящее время.



Ранее стало известно, что кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.



Выборы президента США пройдут 3 ноября.