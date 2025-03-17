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В мире     18.03.2025 21:00

Движение к миру России и Украины начинается с прекращения огня по энергоинфраструктуре – Кремль, Белый дом

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Теги:  Путин  Трамп  телефонный разговор  энергетическая инфраструктура  удары  прекращение  30 дней  Белый дом  Кремль 

18 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин дал российским военным команду по реализации предложения президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, сообщает пресс-служба Кремля.

Также и информресурс пресс-пула Белого дома сообщает, что лидеры России и США договорились, что движение к миру начнётся с прекращения огня в энергетической инфраструктуре, а также с технических переговоров о прекращении огня в Чёрном море и полном прекращении огня, постоянном мире.

По информации Кремля, Путин «конструктивно отреагировал» на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море, сообщил Кремль.

Путин и Трамп в телефонном разговоре 18 марта продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире. Путин заявил Трампу о готовности к совместной проработке путей урегулирования на Украине, «которое должно носить устойчивый характер». Для этого Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию, сообщают представители сторон телефонного разговора..

Также по информации пресс-пула Белого дома, оба лидера сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль. Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединёнными Штатами и Россией имеет огромные преимущества. Это включает в себя крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира.

Путин сообщил Трампу, что в среду Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

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Теги: 
Путин  Трамп  телефонный разговор  энергетическая инфраструктура  удары  прекращение  30 дней  Белый дом  Кремль 

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