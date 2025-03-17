Другие материалы
-
В мире
18.03.2025, 21:00
Движение к миру России и Украины начинается с прекращения огня по энергоинфраструктуре – Кремль, Белый дом
18 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин дал российским военным команду по реализации предложен...
-
В мире
18.03.2025, 19:36
Песков: завершился телефонный разговор Путина с Трампом - 18 марта
18 марта — Mossovetinfo.ru — Завершился телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США До...
-
В мире
17.03.2025, 21:14
Телефонный разговор Путина и Трампа запланирован во вторник 18 марта
17 марта — Mossovetinfo.ru — Планируемый на 18 марта новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и прези...