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В мире     30.03.2021 18:04

Эксперты ВОЗ не смогли установить источник происхождения коронавируса

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  доклад  исследование 

30 марта. Mossovetinfo.ru — В Женеве во вторник опубликованы основные тезисы доклада совместной научной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и КНР, изучавшие происхождение COVID-19.

Эксперты не смогли выявить однозначную причину возникновения болезни. Также они не смогли установить место возникновения заболевания. Согласно докладу, заболевание возникло в период между серединой ноября и началом декабря 2019 года, однако возникло оно в Ухане или где-то еще (в том числе за пределами Китая), экспертам установить не удалось.

Отмечается, что в некоторых странах заражение COVID-19 было выявлено раньше, чем в Ухане. В частности, в Бразилии коронавирус был выявлен в конце ноября 2019 года, в Италии и Франции - в середине декабря.

Эксперты рекомендовали продолжить исследование, чтобы установить происхождение COVID-19 и место его возникновения.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали четыре возможных варианта передачи коронавируса человеку.

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  доклад  исследование 

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