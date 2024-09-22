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В мире     01.10.2024 18:45

Эрдоган: после Газы и Ливана Израиль может атаковать Турцию

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Теги:  Эрдоган  Турция  Израиль  Газа 

1 октября — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что после Газы и Ливана Израиль может атаковать турецкую территорию и предупредил Израиль о последствиях наземной операции на Ливан, сообщает крупнейшее турецкое государственное информационное агентство Анадолу.

Последствия наземной операции против Ливана не будут иметь сходства с предыдущими формами оккупации, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на открытии 3-го законодательного года парламента Турции 28-го созыва.

«В то время как Израиль, с одной стороны, совершает геноцид в Газе, а с другой - террористические акты в Ливане, он одновременно прибегает ко всем средствам и пытается всевозможными провокациями втянуть страны региона в огонь. Я должен подчеркнуть здесь два момента: к сожалению, Израиль, который стремится ввергнуть весь регион в огонь, уничтожил 42 тысячи человек, в том числе 17 тысяч детей в Газе, а теперь начал резню в Ливане, не получает необходимой и достаточной реакции со стороны мира. Я ясно и недвусмысленно заявил об этом на прошлой неделе в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, которая должна предотвратить израильскую агрессию. Государство Израиль под руководством гитлеровского подражателя по имени Нетаньяху только за последние 51 неделю безрассудно совершило все преступления против человечества», — сказал президент Эрдоган.

Также турецкий лидер отметил, что израильское руководство, движимое безумной иллюзией о «земле обетованной», после Палестины и Ливана устремит свой взор на родные для Турции земли.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать выступать против Израиля, чего бы это ни стоило, и призвав мир к этой благородной позиции и сказал, что Турция продолжит защищать права палестинского народа.

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Теги: 
Эрдоган  Турция  Израиль  Газа 

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