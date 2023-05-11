Эрдоган после обработки 99,9% урн набрал 49,34%, у Кылычдароглу 44,99% - гостелеканал

15 мая - Mossovetinfo.ru - На прошедших 14 мая президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн разрыв между действующим президентом Турции Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу уменьшился до 4,35 процентного пункта.



Эрдоган после обработки 99,9% урн набрал 49,34%, у Кылычдароглу 44,99% - сообщает в понедельник государственный телеканал ТРТ.



Для победы в первом туре кандидат должен получить 50% плюс один голос, иначе 28 мая состоится второй тур