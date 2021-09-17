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В мире     22.09.2021 09:57

Эрдоган заявил о непризнании Турцией вхождения Крыма в состав России

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Теги:  Эрдоган  Турция  Крым  ООН 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России.

«Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», - заявил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что необходимо прилагать больше усилий по защите прав крымских татар.

Ранее МИД Турции заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России, поэтому выборы в Госдуму, прошедшие в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет подобные заявления, позиция России по Крыму не может быть изменена и не является вопросом обсуждения.

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Теги: 
Эрдоган  Турция  Крым  ООН 

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