Другие материалы
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В мире
22.09.2021, 09:57
Эрдоган заявил о непризнании Турцией вхождения Крыма в состав России
22 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Генеральной ассамб...
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В мире
18.09.2021, 14:34
В Пентагоне признали, что ошибочно нанесли удар с воздуха по мирным жителям в Кабуле
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи признал, что удар...
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В мире
17.09.2021, 12:02
Эстония разрешила въезд привитым россиянам
17 сентября. Mossovetinfo.ru – Департамент здоровья Эстонии принял решение разрешить въезд в страну всем иностранца...