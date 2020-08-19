19 августа. Mossovetinfo.ru – Евросоюз не признает официальные результаты президентских выборов в Белоруссии и намерен ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификации на выборах, заявил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам Мишеля, в ближайшее время ЕС введет санкции против «значительного числа» официальных белорусских лиц причастных к фальсификациям. Кроме того, рассматривается включение в санкционный список ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Евросоюз также требует «полного и транспарентного расследования» случаев насилия в ходе протестов, и намерен способствовать внутриполитическому диалогу в Белоруссии.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов «сопровождать мирный демократический переход власти в Белоруссии». Кроме того, Евросоюз выделит 53 миллиона евро «белорусскому народу». 1 миллион будет выделен на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, 2 миллиона пойдут на поддержку жертв репрессий и «государственного насилия», еще 50 миллионов составит поддержка сектора здравоохранения на фоне коронавируса, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.
Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.
Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.
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