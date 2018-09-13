13 сентября. Mossovetinfo.ru – Совет Европейского союза (ЕС) продлил на полгода санкции против российских организаций и физических лиц, введенные «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», сообщается на официальном сайте ЕС.
Санкции касаются 155 физических лиц и 44 российских организаций. Ограничительные меры заключаются в заморозке активов, а также в ограничении в передвижениях.
Официальное решение будет опубликовано в журнале ЕС 14 сентября 2018 года.
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