13 сентября. Mossovetinfo.ru – Совет Европейского союза (ЕС) продлил на полгода санкции против российских организаций и физических лиц, введенные «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», сообщается на официальном сайте ЕС.



Санкции касаются 155 физических лиц и 44 российских организаций. Ограничительные меры заключаются в заморозке активов, а также в ограничении в передвижениях.



Официальное решение будет опубликовано в журнале ЕС 14 сентября 2018 года.