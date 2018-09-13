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В мире     13.09.2018 10:08

ЕС продлил санкции против России на полгода

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Теги:  ЕС  санкции 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Совет Европейского союза (ЕС) продлил на полгода санкции против российских организаций и физических лиц, введенные «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», сообщается на официальном сайте ЕС.

Санкции касаются 155 физических лиц и 44 российских организаций. Ограничительные меры заключаются в заморозке активов, а также в ограничении в передвижениях.

Официальное решение будет опубликовано в журнале ЕС 14 сентября 2018 года.


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Теги: 
ЕС  санкции 

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